Zulte Waregem en Oostende lopen averij op, belangrijke zege voor Westerlo

Het kerstvoetbal in de Jupiler Pro League heeft enkele verrassende resultaten opgeleverd. KV Oostende liep tegen zijn eerste thuisnederlaag aan. De Kustboys verloren verrassend met 1-3 van Eupen. Zulte Waregem liet de voorlopige leidersplaats liggen. Het geraakte in eigen huis niet verder dan een 0-0 tegen KV Mechelen. Westerlo boekte zijn eerste zege sinds 1 oktober. De Kemphanen klopten het zwalpende KV Kortrijk met maar liefst 4-1 en geven de rode lantaarn door aan Moeskroen. Lokeren - Waasland-Beveren eindigde op 0-0.

KV Oostende lijdt eerste thuisnederlaag van het seizoen

KAS Eupen heeft KV Oostende maandag op de 21e speeldag in de Jupiler Pro League een eerste thuisnederlaag van het seizoen aangesmeerd. De promovendus ging erg verrassend met 1-3 winnen aan de kust.

KV Oostende kon met de adem van een peloton achtervolgers in de nek een goede zaak doen met het oog op Play-off 1, maar kwam al in de eerste minuut achter. Na een goede voorzet van Sylla zette Henry Onyekuru Oostende-verdediger Godeau vlot in de wind: 0-1! KVO leek daarna even een vuist te willen maken, maar het niveau zakte richting rust zienderogen.

De bezoekers bleken op de counter zelfs nog het gevaarlijkst. Een ontevreden publiek en een gefrustreerde Yves Vanderhaeghe waren het resultaat. Dat werd in de eerste minuut na rust niet beter, want opnieuw scoorde Eupen bij de eerste kans na de aftrap: Rozehnal reageerde niet attent als Dimata een bal terugkopte, Sylla zat er goed tussen en werkt perfect af: 0-2! Eupen had meteen daarna zelfs een strafschop moeten krijgen na hands van Rozehnal, maar scheids Geldof floot niet. De thuisploeg zat blijkbaar met zijn gedachten al op vakantie, want het niveau was Play-off 1 onwaardig.

Met een offensieve ingreep (de inbreng van topschutter Musona) probeerde Vanderhaeghe nog wel de bakens te verzetten, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam KVO niet. Die viel tien minuten voor tijd, toen de ook al ingevallen Pedersen met een heerlijke tik Dimata een schietkans aanbood. De thuisploeg drukte nog, maar Onyekuru pegelde in de extra tijd zelfs nog de 1-3 tegen de netten. Tussendoor had Sylla ook al een levensgrote kans op de beslissing laten liggen. De gemiste strafschop van Musona ver in de extra tijd was enkel goed voor de geschiedenisboeken.

Zulte Waregem laat leiderspositie liggen tegen KV Mechelen

Zulte Waregem liet op eigen veld punten liggen tegen ploeg in vorm KV Mechelen. In een wedstrijd met veel strijd waren kansen schaars, Malinwa leed pas zijn eerste puntenverlies in vijf matchen. Zulte Waregem komt voorlopig op gelijke hoogte met leider Club Brugge in het klassement.

Westerlo kan eindelijk nog eens winnen en geeft rode lantaarn door

Westerlo heeft eindelijk nog eens een zege te pakken. Het won met 4-1 tegen KV Kortrijk en geeft de rode lantaarn door aan Moeskroen. Voor Kortrijk is het al de zesde nederlaag op rij. Ganvoula scoorde twee keer in de eerste helft voor Westerlo. Tussendoor zette Stijn De Smet een strafschop voor de bezoekers om. Na de pauze stelden Rommens en Daems de zege voor de Kemphanen veilig. Westerlo telt nu drie punten meer dan Moeskroen, dat vanavond nog naar Club Brugge moet.

“Wasico eindigt onbeslist

Een felbevochten Wasico eindigde zoals hij begon: zonder doelpunten. Lokeren en Waasland-Beveren begonnen nochtans voortvarend aan de wedstrijd, met kansen aan beide kanten. Lokeren nam naarmate de wedstrijd vorderde het commando in handen, maar kon Köteles niet kloppen. De bezoekers overleefden de storm, en kwamen tegen de rust ook weer in de wedstrijd. Na de pauze zakte het niveau, enkel een (terecht) afgekeurd doelpunt voor de bezoekers en een opstootje met vier gele kaarten tot gevolg kon de gemoederen nog wat beroeren.

Vanavond spelen Club Brugge en Anderlecht nog

Later op de dag staan er met de duels tussen Charleroi en Anderlecht (18u) en tussen landskampioen Club Brugge en Moeskroen (20u30) nog twee partijen op het programma. Dinsdag ontvangt KRC Genk - voor het eerst zonder de ontslagen Peter Maes op de trainersbank - om 18u AA Gent en om 20u30 ontvangt STVV Standard.

