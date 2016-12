Standard heeft eerste wintertransfer officieel te pakken

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - De Servische linksachter Filip Mladenovic heeft zijn handtekening onder een contract van 4,5 seizoenen (tot juni 2021) gezet, nadat hij met succes de medische testen heeft afgelegd. Dat melden de Rouches maandag op de clubwebsite. De 25-jarige Mladenovic komt over van de Duitse eersteklasser FC Keulen.

Mladenovic streek in januari 2016 neer in Keulen, waar hij dit seizoen amper negen speelminuten verzamelde. Eerder verdedigde hij in Servië de kleuren van zijn jeugdclub Borac Cacak (2010-2011) en Rode Ster Belgrado (2012-2013), waar hij - net als bij de Servische beloften - al samenwerkte met huidig Standard-coach Aleksandar Jankovic. Na een periode zonder club speelde hij zich opnieuw in de kijker bij het Wit-Russische BATE Borisov (2014-2016). Daar plukte FC Keulen hem bijna een jaar geleden weg.

Voor de Servische nationale ploeg verzamelde Mladenovic zes caps. Bij Standard moet hij de vervanger worden van Darwin Andrade. De Colombiaanse verdediger van de Luikenaars werd door de FIFA voor vier maanden geschorst, omdat er onregelmatigheden werden vastgesteld bij zijn transfer van La Equidad naar het Hongaarse Ujpest in januari 2014.