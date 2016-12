Hazard en Mirallas-Lukaku zijn matchwinnaars op Boxing Day

Onze Belgen in de Premier League hebben het goed gedaan op Boxing Day. Eden Hazard schitterde bij Chelsea, dat met 3-0 won van Bournemouth. Kevin Mirallas en Romelu Lukaku scoorden dan weer het enige doelpunten van de match op verplaatsing bij landskampioen Leicester City.

Chelsea blijft ook na tweede kerstdag ruim op kop van de Premier League. De Blues hielden op Boxing Day de punten thuis tegen Bournemouth. Het werd 3-0, na een knappe match van Eden Hazard. De nummer tien van Chelsea had de kerstkalkoen duidelijk goed verteerd, want hij was aanvallend alomtegenwoordig en een voortdurende gesel voor de bezoekende defensie. Pedro opende halfweg de eerste helft de score voor Chelsea.

Eden Hazard maakte er meteen na de pauze 2-0 door een zelf afgedwongen strafschop piekfijn en nonchalant in het hoekje te deponeren. Zijn vijftigste goal in de Premier League. Hazard had nog vaker kunnen scoren, maar miste de koelbloedigheid van de afwezige Diego Costa. Met dertien geslaagde dribbels pakte Hazard maandagavond alsnog het Premier League-record van dit seizoen. In de slotfase lukte Pedro nog zijn tweede van de avond. Aan de overkant hield Thibaut Courtois zijn netten met enkele goede saves droog. Voor Michy Batshuayi werd het een tweede kerst in mineur. Ondanks de schorsing van Diego Costa hield Conté hem 90 minuten op de bank. In de slotminuut mocht Batshuayi nog opdraven om Hazard een applausvervanging te gunnen. Chelsea won voor de twaalfde keer op een rij, een clubrecord. Het staat nu negen punten voor op eerste achtervolger Liverpool, dat dinsdag nog Stoke City ontvangt.

Ook in Leicester City - Everton deden twee Rode Duivels het uitstekend. Everton won met 0-2 en de twee goals werden gescoord door Kevin Mirallas (51e minuut) en Romelu Lukaku (91e minuut). Voor Lukaku is het alweer zijn tiende competitiegoal van het seizoen. Zeven daarvan scoorde hij trouwens op verplaatsing. Opvallend als je weet dat Everton nog maar elf goals buitenshuis lukte. Everton staat nu zevende.

Bij Manchester United was voor Marouane Fellaini alweer slechts een korte invalbeurt weggelegd. Fellaini viel pas na 84 minuten in tegen het Sunderland van Jason Denayer (90 minuten op het veld). Op dat moment had Zlatan Ibrahimovic net de 2-0 tegen de touwen geprikt. Voor Ibrahimovic was het al zijn vijftigste doelpunt van 2016. De Zweed leverde ook de assist voor de 1-0 (Blind) en de 3-0 (Mkhitaryan). In de blessuretijd scoorde Borini de 3-1-eerredder voor Sunderland.

Arsenal blijft in het spoor van Chelsea en Liverpool dankzij een late goal van Olivier Giroud. De Franse spits maakte in de 86e minuut de 1-0 tegen West Bromwich Albion, genoeg voor de zege. Op dat moment was Nacer Chadli al gewisseld bij WBA.

