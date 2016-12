Welshe eersteklasser evenaart 44 jaar oud wereldrecord van Ajax

The New Saints, een eersteklasser in de Welshe competitie, heeft het wereldrecord van Ajax geëvenaard. Het won al 26 matchen op een rij, alle competities meegerekend. Enkel het Ajax van Johan Cruijff, 44 jaar geleden, deed hen dat voor.

Boxing Day 2016 is een historische geworden voor The New Saints. Het won met 4-0 van Cefn Druids. Het haalde al 60 op 60 in de competitie en heeft een voorsprong van 21 punten op zijn eerste achtervolger.

Ajax, met Johan Cruijff, won ook 26 wedstrijden op rij in 1972. De doorbraak van The New Saints kan vrijdag volgen: als het wint van de Druids wordt het alleen recordhouder.