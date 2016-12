De onbekende kant van George Michael die nu pas bekend raakt

Na het plotse overlijden van de bekende zanger en holebi-icoon komen steeds meer verhalen naar boven over de goede daden die de man deed tijdens zijn leven. Verschillende goede doelen dragen de man op handen, maar aandacht van de pers wilde hij niet voor zijn vrijgevigheid, wat maakt dat het nieuws nu pas bekend raakt.

Als zanger van de ooit razend populaire band Wham! wist George Michael een aanzienlijk fortuin te vergaren. Nu blijkt echter uit verschillende verhalen dat hij die rijkdom maar al te graag deelde met zij die het nodig hadden. De man ging zelfs verder dan dat en zou zelfs incognito de handen uit de mouwen gestoken hebben voor verschillende goede doelen.

Zo doneerde de ster de royalties van enkele van zijn best verkopende singles aan het goede doel en deed hij daar nog regelmatig een grote donatie bovenop. Het gaat onder meer om Childline, de Britse versie van de Kinder- en Jongerentelefoon, The Terrence Higgins Trust, een organisatie die zich inzet voor de strijd tegen HIV en MacMillan Cancer Support, dat kankerpatiënten bijstaat in hun strijd tegen de ziekte.

George Michael also put on free concerts for NHS nurses, when others were falling over themselves for tickets. He was an absolute mensch. — Sali Hughes (@salihughes) December 26, 2016

Het gaat echter nog verder dan dat, uit verschillende bronnen klinkt het dat de zanger ook geld gaf aan mensen van wie hij dacht dat ze het nodig hadden, onder meer een vrouw die op tv gezegd had dat ze 15.000 pond nodig had voor een IVF-behandeling. Na de uitzending belde George Michael de vrouw op en gaf haar de volledige som.

Een journaliste tweette dat ze ooit een stuk schreef over een ster die een barmeisje 5.000 pond fooi gaf omdat hij hoorde dat ze een student verpleegkunde was die haar schulden niet kon betalen. Die ster was George Michael. Een andere vrouw schreef dat hij anoniem had geholpen in een daklozenopvang waar ze vrijwilligerswerk deed. “Ik heb het nooit iemand verteld, hij heeft gevraagd dat we dat niet deden. Dat is wie hij was.”

George Michael worked anonymously at a homeless shelter I was volunteering at. I've never told anyone, he asked we didn't. That's who he was — EMILYNE MONDO (@EmilyneMondo) December 26, 2016

I wrote in a piece ages ago about a celeb I'd worked with tipping a barmaid £5k because she was a student nurse in debt. Was George Michael. — Sali Hughes (@salihughes) December 26, 2016

Wat er met de erfenis van de zanger zal gebeuren is nog niet bekend. Vermoed wordt dat de royalties van zijn nummers gedoneerd zullen worden aan verschillende goede doelen. Zijn vader Kyriacos en zussen Melanie en Yioda zouden recht hebben op een deel van zijn vastgoed, dat een geschatte waarde heeft van zo’n 100 miljoen pond (Zo’n 117 miljoen euro), maar ook zijn ex-partners zouden daar een deel van kunnen krijgen.