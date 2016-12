Ex-Rode Duivel versterkt Antwerp

Royal Antwerp FC heeft zijn eerste winterversterking beet. De 31-jarige middenvelder en voormalig Rode Duivel Faris Haroun maakt de overstap van Cercle Brugge. Op de Bosuil heeft hij een contract voor twee en een half seizoenen getekend.

Haroun is geen onbekende in het Belgische voetbal. In zijn jeugdjaren genoot hij een opleiding bij RWDM en RSD JETTE vooraleer hij verkaste naar KRC Genk, waar hij definitief doorbrak in 2003. In zijn eerste seizoen was hij goed voor drie goals in 12 wedstrijden. Na vijf jaar en meer dan 100 wedstrijden in het eerste elftal had hij zes caps voor de Rode Duivels verzameld.

Weerzien met De Decker

In 2008 stapte hij over naar het Kiel, waar hij in drie seizoenen en 91 matchen 23 keer de netten deed trillen. Na omzwervingen in Engeland bij Middlesbrough en Blackpool keerde de Belg met Tsjadische roots terug naar zijn vaderland, meer bepaald bij Cercle Brugge. Bij Royal Antwerp FC vindt hij zijn voormalige ploegmaat van bij Beerschot AC terug, coach Wim De Decker.

“De box-to-box-speler zal met zijn hoog loopvermogen voor meer evenwicht in de kern zorgen”, klinkt het enthousiast bij de Great Old. “Met 195 wedstrijden in de Jupiler Pro League en 46 in de Proximus League, heeft hij alvast de juiste ervaring om snel een rol van betekenis te spelen.” Haroun zal aansluiten bij de spelersgroep in Murcia, waar ze op stage zijn ter voorbereiding van de resterende wedstrijden in Eerste Klasse B. Antwerp laat weten dat deze aanwinst “behoudens onverwachte buitenkansen” hun enige transfer van de wintermercato zal worden.