Schooldirecteur uit Taiwan ontslagen na controversiële nazikerstparade

De leerlingen van de middelbare school Kuang Fu in Hsinchu (Taiwan) hielden een wel erg controversiële kerstparade. Ze paradeerden op het sportplein met swastikavlaggen en een tankwagen uit karton. De schooldirecteur nam onmiddellijk ontslag toen de beelden verspreid werden.

Eén van de leerlingen stond rechtop in de tank en voerde de nazigroet uit. De anderen liepen achter hem terwijl ze swastikavlaggen in de lucht hielden. De reden voor het nazithema was op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Volgens leerkracht Liu Hsi-cheng kozen de studenten zelf voor het thema na twee stemrondes, omdat ze hun schooluniformen makkelijk konden omvormen tot naziuniformen.

Foto: EPA

Asher Yarden, de Israëlische vertegenwoordiger in Taiwan, reageerde alleszins geschokt. “Het is weerzinwekkend en shockerend dat zoiets kan plaatsvinden, slechts 70 jaar na de gruweldaden tijdens de Holocaust. Leerlingen moeten dringend de betekenis van de jodenvervolging en massavernietigingskampen leren kennen.”

De schooldirecteur verontschuldigde zich meteen voor het incident en neemt ‘de volledige verantwoordelijkheid’ op. Hij heeft onmiddellijk zijn ontslag gegeven.

De schooldirecteur en decaan verontschuldigden zich officieel voor het incident. Foto: EPA

“Als opvoeders is het onze taak om leerlingen de juiste waarden aan te leren. We zullen leren uit onze fouten en hebben onze studenten gevraagd om dit ook te doen.” De school zal nu extra lessen geven, waaronder een vertoning van Holocaustfilms ‘Schindler’s List’ en ‘La Vita e Bella’.