Is er een dierenbeul aan het werk? Katten verliezen pootjes door klem

Lennik - In Lennik raakten twee katten zwaar verminkt. Bij beide dieren moest een poot geamputeerd worden. Vermoedelijk werd in de buurt een val geplaatst.

Greta Sinoy uit de Joseph Van Den Bosschestraat in Lennik vermoedde afgelopen vrijdag dat er iets aan de hand was met haar kat Mousty. Het dier zat schuchter en in elkaar gedoken in de veranda. Ook de twee andere katten van Greta gedroegen zich erg onrustig. “Toen we Mousty konden te pakken krijgen, zagen we dat haar poot helemaal verminkt was”, zegt Greta. “Het was een vreselijke wonde, dus hebben we haar meteen naar de dierenkliniek in Herfelingen gebracht.”

Daar kreeg Greta te horen dat Mousty in een klem had gezeten en zich wellicht had losgerukt. Er zat niets anders op dan de poot van het dier te amputeren.