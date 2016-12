Japanners zijn zo wanhopig dat ze daten opgegeven hebben en gewoon met hun vrienden trouwen

Maar liefst 69 procent van de Japanse mannen en 59 procent van de Japanse vrouwen blijkt geen romantische partner te hebben volgens een overheidsstudie. 80 procent van de ongetrouwde Japanners wil echter koste wat het kost in het huwelijk treden.

De Japanners hebben een bijzonder effectieve oplossing gevonden voor hun probleem: Kousai zero Nichikon, ofwel: trouwen zonder te daten. Het is momenteel een nieuwe trend onder Japanners om een gewone vriend(in) ten huwelijk te vragen, met de bedoeling om zo snel mogelijk een ring over zijn of haar vinger te kunnen schuiven.

Op de site Matome Naver delen mensen hun eigen ervaringen met dergelijke huwelijkspraktijken. Zo besloten twee vrienden om na tien jaar vriendschap te trouwen en huwde de Japanse actrice Maki Horikita op die manier met haar collega Koji Yamamoto.

Impact op het bevolkingsaantal

Het grote aantal singles in Japan dreigt ook een impact te hebben om het bevolkingsaantal in Japan. De afgelopen vijf jaar zijn er slechts 8,4 kinderen geboren per 1000 inwoners. Het land heeft een van de laagste geboortecijfers ter wereld, waardoor de bevolking van 127 miljoen inwoners tegen 2060 zal dalen tot 87 miljoen.