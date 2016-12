Kleuterjuffrouw ontslagen wegens slaan en schoppen van leerlingen

In China is een kleuterjuffrouw ontslagen. Er waren eerder al klachten van ouders gekomen die vermoedens hadden?dat hun kind mishandeld werd. Daarom besloot de school om beelden van bewakingscamera’s te bekijken. Tot hun grote verbazing was de leerkracht inderdaad heel hardhandig tegenover de leerlingen.

Op de beelden is te zien hoe de juffrouw leerlingen een dansje aanleert om aan de ouders te tonen voor het kerstfeest op school. Wanneer twee meisjes moeite hebben om de danspasjes te onthouden, worden ze zonder aarzelen uit de kring gehaald. Vervolgens slaat en schopt de leerkracht ze.

De school besloot om de vrouw onmiddellijk te ontslaan. De ouders van de kinderen dienden een klacht in tegen zowel de leerkracht als de school.