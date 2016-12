Lukaku heeft nog tot 13 mei om Ronaldo in te halen

Met goals van Kevin Mirallas – zijn eerste sinds augustus – en Romelu Lukaku zorgden de Everton-Belgen gisteren voor de drie punten op Leicester City (0-2). Lukaku speelde een sterke partij en scoorde zijn zeventigste goal in de Premier League. Slechts vier spelers scoorden meer voor hun 24ste verjaardag: de Liverpool-spitsen Michael Owen (110) en Robbie Fowler (106) en de Manchester United-aanvallers Wayne Rooney (86, ook kort bij Everton) en Cristiano Ronaldo (77). Lukaku verjaart op 13 mei en heeft dus nog zeven goals nodig om Ronaldo in te halen.

Ook indrukwekkend is de scorereeks van Zlatan Ibrahimovic. Die scoorde gisteren zijn 50ste goal in 2016 en heeft nog één wedstrijd om even goed te doen als de 51 goals van Lionel Messi dit kalenderjaar.