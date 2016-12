Waarom Batshuayi niet speelt bij Chelsea, maar toch niet weg mag

Ook met Diego Costa geschorst op de tribune kwam er geen eerste basisplaats in de Premier League voor Michy Batshuayi. Trainer Antonio Conte verkoos een opstelling zonder diepe spits en legde na afloop uit waarom hij ‘Batsman’ alleen in het slot liet invallen. “Michy is een heel goeie speler, maar hij is nog jong en moet zich aanpassen aan deze competitie en dit voetbal. Ik probeer de beste keuze te maken voor het team, maar ik ben er zeker van dat hij de kans krijgt in de toekomst. Vandaag wilde ik hem een nieuwe kans geven. Het gebeurde op het einde van de match.”

Batshuayi stond minutenlang te wachten om te mogen invallen. Toen de bal uiteindelijk buiten ging, mocht hij nog welgeteld vier seconden meedoen. In totaal stond hij in elf invalbeurten amper 76 minuten op het veld. Veel minder dan hij vermoedde te krijgen toen hij tijdens het EK zijn handtekening zette onder een vijfjarig contract. Toch weigert Conte Batshuayi uit te lenen aan West Ham of een andere geïnteresseerde club. “Michy mag niet weg omdat hij een nieuwe speler is en nu vertrekken zou een nederlaag zijn voor de club en vooral voor mij”, vindt Conte. “We moeten elke dag met hem werken om hem beter te maken. Ik wil winnen en elke beslissing die ik neem, is omdat ik wil winnen. Soms is die beslissing positief, soms negatief. Maar ik ben blij met zijn mentaliteit en hoop hem meer kansen te geven.”

Conclusie: Conte ziet het als zijn missie om van Batshuayi een Premier League-spits te maken. Alleen gebeurt dat tot frustratie van de Belg voorlopig enkel op het trainingsveld. Gisteren postte de Brusselaar een veelbetekenende boodschap op sociale media. “Bedankt voor jullie steun en boodschappen. Kin omhoog. Sterk blijven.”

thank you all for your continuous support and messages #chinUp #keepStrong #topoftheleague — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 26 december 2016

Musonda naast Costa op tribune

Charly Musonda zat gisteren naast de geschorste Diego Costa op de tribune bij Chelsea. De Belg traint opnieuw mee bij de Londense club nadat zijn uitleenbeurt aan Real Betis voortijdig werd afgebroken. Na een aanslepende knieblessure en een reeks slappe prestaties was zijn aanwezigheid niet langer gewenst in Zuid-Spanje. Chelsea probeert hem in januari wellicht aan een andere ploeg uit te lenen.