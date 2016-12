Club ongeslagen in eigen Jan Breydel in 2016: feest met vuurwerk en kerstsfeer

Club Brugge kende op tweede kerstdag geen makkelijke avond tegen Moeskroen. De landskampioen won toch met 2-1 en dat was reden genoeg voor een stevig kerstfeestje achteraf. Club Brugge sluit immers 2016 af als leider in de Jupiler Pro League en verloor bovendien geen enkele competitiematch in het eigen Jan Breydelstadion in 2016. De lichten van het stadion werd gedoofd, de Club-spelers zetten een kerstmuts op en vervolgens barstte en licht- en vuurspektakel los.