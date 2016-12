Recordaantal leden voor Natuurpunt en dat hebben ze aan Joke Schauvliege te danken

Het was een boerenjaar voor Natuurpunt. Voor het eerst werd de kaap van de 100.000 leden overschreden. En ook andere natuur- en milieuverenigingen zien hun ledenaantal pieken. Want hoe minder natuur, hoe meer natuurvrienden.

Champagne bij Natuurpunt. De doelstelling voor 2016 is gehaald: 100.000 leden. Eind vorig jaar waren dat er nog 3.000 minder. De politiek gaf eigenlijk de aanleiding voor die toename. Begin februari besliste minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) dat het transportbedrijf Essers 11 hectaren naaldbos mocht kappen. Weer minder natuur, maar plots wel meer natuurvrienden.

“Mensen willen het schaarse goed dat onze natuur is geworden, samen beschermen. Dat is de kracht van Natuurpunt”, zegt nationaal voorzitter Lieven De Schampelaere. “We beheren 512 gebieden in Vlaanderen. Onze vrijwilligers hebben die vaak samen aangekocht en staan nu samen in voor het onderhoud ervan. Dat community-gevoel werft enorm. In Oud-Turnhout is zelfs al 10 procent van de inwoners lid.”

Apotheker Jan Dhollander (67) is al het langst lid bij de vereniging. Hij was gisteren aan het werk in het Natuurpunt-gebied in Stekene. “Jaren geleden was het nog schrapen om aan helpers te geraken. Nu staan we hier met tien de takken weg te ­sleuren.”

Prioriteiten

Ook Green­peace Belgium (110.000), WWF Belgium (102.000) en ­Vogelbescherming Vlaanderen (9.500) hadden nooit meer leden dan vandaag. VUB-socioloog Mark Elchardus is niet verrast: “De Vlaming is graag lid van een vereniging, maar die moet wel aansluiten bij zijn prioriteiten. En vandaag is dat meer dan ooit een gezonde leefomgeving.”