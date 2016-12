Racing Genk zoekt opvolger voor Maes in buitenland

Racing Genk begint vanavond aan de match tegen AA Gent zonder Peter Maes op de bank. De vertroebelde relatie met technisch directeur Dimitri de Condé en CEO Patrick Janssens en de tegenvallende resultaten in de competitie zijn de coach net voor de jaarwisseling ­fataal geworden.

TD Dimitri de Condé is belast met de opvolging van Maes. Hij voerde gisteren nog gesprekken en hoopt op een snelle doorbraak. Officieel heet het dat de nieuwe coach er moet staan op vrijdag 6 januari, wanneer de A-kern op oefenstage trekt naar het Spaanse San Pedro del Pinatar. In de praktijk ziet het ernaar uit dat die opvolger er al veel sneller zal zijn.

Voorzitter Houben ontkende niet dat Besnik Hasi, momenteel op vakantie in zijn thuisland Kosovo, op de shortlist staat. “Hij kent het huis en heeft de kwaliteiten.” Maar de voorzitter gaf de interesse zo grif toe, dat de kans groot is dat er een andere kandidaat in poleposition ligt. Meer dan “een minder bekende buitenlander”, leverde onze speurtocht gisteravond niet op.

Wel staat één ding vast: Frank Vercauteren, nog kampioenenmaker in 2011, staat niet op de shortlist.