Duizenden gezinnen moeten extra Turteltaks betalen door vergetelheid

De 9.000 gezinnen en 18.000 ondernemingen die vanaf volgend jaar in een lagere schijf belanden voor de ­Turteltaks, moeten nog twee maanden ­extra wachten. Oorzaak is een vergetelheid op het kabinet van minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). De gezinnen en ondernemingen zullen daardoor in 2017 niet 290 euro maar 370 euro ­betalen voor hun energieheffing.

Net voor de Vlaamse regering ­vorige zomer op vakantie vertrok, besliste ze om de Vlaamse energieheffing, beter bekend als de Turteltaks, bij te sturen. Ze wilde vooral tegemoetkomen aan de duizenden gezinnen die hun huis elektrisch verwarmen en daardoor in de schijf van 770 euro per jaar terechtkwamen. Volgens de regering was het nooit haar ­bedoeling geweest dat gezinnen zo veel moesten betalen. Daarom trok ze de bovengrens op van de schijf van wie 290 euro betaalt: van 20 Megawattuur (MWh) tot 25 MWh.

Voor ongeveer 9.000 gezinnen en 18.000 kleine ondernemingen betekent het dat ze in 2017 terug­vallen in een lagere schijf, van 770 euro naar 290 euro. Om de nieuwe regeling helemaal klaar te hebben tegen 1 januari 2017, werden nog tijdens de zomervakantie de nodige adviezen gevraagd. Daarna moest het dossier enkel nog naar de Raad van State voor het definitief kon worden goed­gekeurd.

“Getreuzel”

“Het kabinet van minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) kreeg het advies van de ­Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) al op 5 september”, zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (SP.A). “Maar dan startte het getreuzel. Als de minister het dossier meteen had doorgestuurd naar de Raad van State, dan was het zelfs nog mogelijk geweest om de maatregel vervroegd in te voeren. Uiteindelijk is het pas in december, drie maanden later, naar de Raad van State gestuurd.”

Foto: Belga

Tommelein zit zelf verveeld met de vergetelheid. “Het dossier heeft bij ons inderdaad vertraging opgelopen. Momenteel hebben we enorm veel energiedossiers die we zo snel mogelijk willen regelen. We hadden de beleidscel Energie van het kabinet al versterkt en er zijn nog versterkingen op komst.”

De minister verwacht dat het ­advies van de Raad van State klaar is tegen 15 januari. “Normaal zal de nieuwe regeling dan op 1 maart kunnen ingaan.” Voor de 9.000 gezinnen en 18.000 ondernemingen betekent het dat ze twee maanden langer in de schijf van 770 euro per jaar zullen blijven. Daardoor zullen ze volgend jaar niet 290 euro, maar 370 euro betalen.