Gentse jongeren bezorgen dakloze kerst van zijn leven

Gent - Wie al eens in het Gentse Sint-Pietersstation komt, heeft hem al gezien: Miako (36), een Oostenrijkse dakloze. Maar sinds deze kerst ziet hij er helemaal opgefrist uit. Abdoulaye Mbow (17) en zijn vrienden gooiden hun spaarcenten bij elkaar en staken hem helemaal in het nieuw.

Ze namen hem mee naar de kapper en kochten een nieuwe outfit voor de man. Na een ritje in het reuzenrad, trakteerden de jongens hem op een nachtje hotel.

Hun actie is goed op weg om een hit te worden op internet. “We willen mensen inspireren om hetzelfde te doen. Want er is veel egoïsme bij jongeren. En iedereen verdient een mooie kerst, ook daklozen.” De Gentse straathoekwerkers steunen het initiatief, maar raden mensen met gelijkaardige plannen wel aan om de daklozen niet zomaar van straat te plukken, maar met organisaties samen te werken.