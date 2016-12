Meneer Spaghetti zoveel vermagerd dat kinderen hem niet meer herkennen

Het was voor de jonge fans van Samson & Gert even schrikken toen die rare, magere man met verwilderde lange haren op het podium verscheen. Toch was het wel degelijk Alberto Vermicelli. “Ik denk dat velen mij echt niet herkenden tot ik begon te spreken”, zei Koen Crucke lachend na de première van de nieuwe kerstshow in het Plopsa Theater in De Panne.

“Ik ben meer dan 45 kg vermagerd, dus we hebben een manier gezocht om daar een aanvaardbare uitleg aan te geven. Alberto is op vakantie op de Bahama’s met zijn luchtmatras afgedreven en op een onbewoond eiland beland, waar hij als voedsel enkel één kokosnoot had.”

De acteurs (met ook James Cooke, Walter Baele en Walter De Donder) kregen traditiegetrouw verschillende keren de slappe lach. “Dat hoort er net als de verkleedpartijen bij na meer dan 1.030 shows”, aldus Gert Verhulst. “We zijn na al die jaren één grote vriendengroep en dat merk je op het podium.”

Foto: Kurt Desplenter

Tijdens de show werd ook choreografe IJvi Hagelstein in de bloemetjes gezet. Zij verzorgt al 25 jaar de choreografieën bij de kerstshows. Tientallen danseressen die ooit in het Samsonballet meedansten, sprongen recht en dansten enthousiast mee op De Samsonrock. Hagelstein hield het niet droog, en ook voor Koen Crucke was het een emotioneel moment. “Ik kon niet meer verder zingen”, aldus de zanger. Gert bleef er iets nuchterder bij. “Voor mij was het vooral een teken dat ik stilaan oud word”, zei hij lachend.