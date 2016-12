Bekijk hier de samenvattingen van alle zes matchen van de Jupiler Pro League

Op "Boxing Day" werden maar liefst zes matchen afgewerkt in de Jupiler Pro League. Bekijk hieronder alle samenvattingen.

Landskampioen Club Brugge heeft zich maandag op de 21e speeldag in de Jupiler Pro League niet laten verrassen door hekkensluiter Excel Moeskroen, al leidden de Henegouwers bij de rust met 0-1. In het Jan Breydelstadion trokken de Bruggelingen uiteindelijk met 2-1 aan het langste eind. In de stand neemt Club Brugge opnieuw de koppositie in met 43 punten. Anderlecht, met 0-2 te sterk voor Charleroi, is tweede met 41 punten. Dan volgt Zulte Waregem, dat op 0-0 bleef steken tegen KV Mechelen. KAS Eupen diende KV Oostende een eerste thuisnederlaag van het seizoen toe. De promovendus ging erg verrassend met 1-3 winnen aan de kust. In de strijd om het behoud deed Westerlo een gouden zaak. De Kemphanen haalden het in eigen huis met 4-1 van KV Kortrijk. Nog maandag eindigde de derby van het Waasland tussen Lokeren en Waasland-Beveren op 0-0.

Club Brugge - Moeskroen: 2-1

<span itemprop="name" content="Matchverslag Club Brugge - Moeskroen"></span> <span itemprop="description" content="Club Brugge wint nipt van Moeskroen."></span> <span itemprop="duration" content="179"></span> <span itemprop="thumbnail" content="http://cfvod.kaltura.com/p/1467261/sp/146726100/thumbnail/entry_id/0_cp3i3afe/version/100002"></span> <span itemprop="width" content="568"></span> <span itemprop="height" content="350"></span>

Charleroi - Anderlecht: 0-2

<span itemprop="name" content="Matchverslag Charleroi - Anderlecht"></span> <span itemprop="description" content="Anderlecht wint op een diefje in Charleroi."></span> <span itemprop="duration" content="180"></span> <span itemprop="thumbnail" content="http://cfvod.kaltura.com/p/1467261/sp/146726100/thumbnail/entry_id/0_pfb3nh9h/version/100011"></span> <span itemprop="width" content="568"></span> <span itemprop="height" content="350"></span>

Zulte Waregem - KV Mechelen: 0-0

<span itemprop="name" content="Matchverslag Zulte Waregem - KV Mechelen"></span> <span itemprop="description" content="Zulte Waregem geraakt thuis niet voorbij KV Mechelen."></span> <span itemprop="duration" content="179"></span> <span itemprop="thumbnail" content="http://cfvod.kaltura.com/p/1467261/sp/146726100/thumbnail/entry_id/0_1njx37lc/version/100011"></span> <span itemprop="width" content="568"></span> <span itemprop="height" content="350"></span>

Oostende - Eupen: 1-3

<span itemprop="name" content="Matchverslag KV Oostende - Eupen"></span> <span itemprop="description" content="Eupen wint verrassend in Oostende."></span> <span itemprop="duration" content="179"></span> <span itemprop="thumbnail" content="http://cfvod.kaltura.com/p/1467261/sp/146726100/thumbnail/entry_id/0_3qbshcs6/version/100002"></span> <span itemprop="width" content="568"></span> <span itemprop="height" content="350"></span>

Westerlo - Kortrijk: 4-1

Lokeren - Waasland-Beveren: 0-0