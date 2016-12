CLUBNIEUWS. AA Gent heeft peperdure doelman bijna beet, Club volgt Roemeen

Voor de meeste clubs uit de Jupiler Pro League is de winterstop ondertussen begonnen. Enkel Gent - Genk en STVV - Standard staan vanavond nog op het programma. Het management van onze eersteklassers zit dan ook al met het hoofd bij de komende wintertransferperiode die vanaf deze week helemaal zal losbarsten. We zetten de belangrijkste nieuwtjes voor u op een rijtje.

AA GENT. Duurste doelman ooit bijna beet

AA Gent heeft de Kroatische doelman Lovre Kalinic (26) van Hajduk Split bijna beet. Hij kan voor vier seizoen tekenen bij AA Gent, dat een verhoogd bod deed van zo’n 3,1 miljoen euro. Dat zou de hoogste som zijn die een Belgische club ooit voor een keeper gaf. Het is ook de duurste inkomende transfer voor de Buffalo’s. De hoge transferprijs is te verklaren door (vermeende) Engelse interesse voor Kalinic en door het feit dat maar een deel van het transferbedrag naar Hajduk zelf zou gaan, in dit geval bijna 2,2 miljoen euro. De club uit Split zou ook een percentage van 2,5 procent bedongen hebben op de meerwaarde bij doorverkoop.

Zowel AA Gent als Hajduk Split benadrukten gisteren dat de deal nog niet definitief rond is, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Kroatische media uit Split meldden immers dat de zaakwaarnemers van Kalinic en beide clubs gisteren heel dicht bij een akkoord waren . “Iedereen weet dat we al een tijdje aan het onderhandelen zijn”, bevestigde AA Gent-manager Michel Louwagie voor het eerst officieel de onderhandelingen. “Maar er is nog geen definitief akkoord.”

CLUB BRUGGE. Roemeense international in het vizier

Bij Club Brugge houden ze de 21-jarige Roemeen Dorin Rotariu van Dinamo Boekarest in de gaten. Volgens La Capitale zond blauw-zwart een scout naar de Roemeense stadsderby tussen Steau en Dinamo Boekarest voor Rotariu, die aan 6 doelpunten in 21 wedstrijden zit. De flankaanvaller pakte ook al 2 caps voor de Roemeense nationale ploeg. Rotariu debuteerde al op 17-jarige leeftijd voor Dinamo. Door de blessure van Limbombe en het nakende vertrek van Gedoz is de komst van een extra flankspeler misschien geen overbodige luxe.



ANDERLECHT. Weiler sluit Deschacht opnieuw in de armen

Olivier Deschacht maakte voor het eerst sinds de thuiswedstrijd tegen Oostende op 6 november deel uit van de wedstrijdkern. De linksachter van Anderlecht kreeg de voorkeur op de jonge Wout Faes. Na rust mocht de 35-jarige verdediger zelfs mee opwarmen. Met zijn eerste selectie in anderhalve maand lijkt de strijdbijl tussen Deschacht en Weiler begraven te zijn. Hij is al weken hersteld van zijn hamstringblessure, maar Weiler liet hem links liggen. Na de match ontkende Weiler dat hij een meningsverschil zou hebben gehad met het Anderlecht-icoon. “Dit is niet het moment om over Deschacht te discussiëren”, aldus Weiler. “Er was zeker geen oorlog, zelfs geen conflict tussen ons.”

ANDERLECHT. Acheampong nog niet zeker van Afrika Cup

Frank Acheampong scoorde tegen Charleroi zijn derde competitiedoelpunt van het seizoen, maar hij heeft zich nog niet verzekerd van een definitieve selectie bij Ghana voor de Afrika Cup. Hij stapt vandaag wel het vliegtuig op richting Ghana, waar hij met de Black Stars zal deelnemen aan een oefenkamp. Sofiane Hanni trekt pas op 2 januari naar Algerije om de Afrika Cup voor te bereiden.

KV OOSTENDE. Proto niet mee op winterstage

Eerste doelman van KV Oostende Silvio Proto gaat van 4 tot en met 14 januari niet mee op winterstage naar Spanje. “Hij staat al vrij ver in zijn terugkeer, maar het is nuttiger dat hij in België verder revalideert”, aldus trainer KVO-trainer Yves Vanderhaeghe.

Proto scheurde in november de achterste kruisband van de knie (gedeeltelijk) af en een terugkeer meteen na de winterstop zit er duidelijk nog niet in. Omdat Didier Ovono met Gabon naar de Afrika Cup trekt, moet KVO voor minstens twee wedstrijden een oplossing zoeken. KVO heeft verregaande interesse in William Dutoit en het lijkt wachten tot de deal wordt afgerond.

CHARLEROI. Interesse in Harbaoui

Opnieuw bleek bij Charleroi aanvallend het schoentje te knellen. Een extra aanvaller – zeker nu coach Felice Mazzu met twee spitsen speelt – is geen overbodige luxe en opzichtdus valt de naam van Hamdi Harbaoui, momenteel op een zijspoor bij Anderlecht. “Harbaoui interesseert ons zeker”, aldus Mazzu. “Maar we zoeken ook Belgen, anders komen we in de problemen (Charleroi raakt vaak maar aan zes Belgen, nvdr.).



"Volgens onze informatie bezit de Tunesisch international wel degelijk een Belgisch paspoort, wat een overgang dus zou moeten vergemakkelijken. “We zoeken een doelpuntenmaker”, zegt Charleroi-manager Mehdi Bayat. “Harbaoui heeft veel kwaliteiten en ik weet dat er veel interesse is voor hem, maar hij toont ook interesse voor Charleroi. Ik ken zijn manager goed (broer Mogi Bayat, nvdr.) en kom ook goed overeen met de club waar hij speelt."

STVV. Koubemba en Bamba in januari weg?

STVV hoopt op Vetokele als aanvallende versterking in januari. Als de Angolese Belg voor de Kanaries kiest, zal Kevin Koubemba worden bedankt voor bewezen diensten. Ook Bamba lijkt dicht bij een vroegtijdig vertrek te staan. Hij wordt gehuurd van Saint-Étienne, maar is uit de gratie gevallen van de technische staf. Hij trainde afgelopen week amper en zit vanavond niet in de kern. Ook Valdivia zit niet in de selectie. Hij liep wat achterstand op door een abces dat hem aan de kant hield.



RACING GENK. Afscheid van Ndidi

Wilfred Ndidi keert terug uit schorsing en vervangt Heynen. Voor de Nigeriaan wordt het zijn afscheidsmatch. Hij trekt na de winterstop naar Leicester. Wellicht keren Bailey en Samatta terug in de basis ten nadele van Trossard en Susic.

STANDARD. Mladenovic medisch gekeurd, Cissé haakt af

Filip Mladenovic (25) doorstond gisteren de medische keuring bij de Rouches. Hij zette meteen zijn handtekening onder een contract tot medio 2021. De komst van de Servische linksback van Köln was al aangekondigd, maar hij moest eerst nog enkele testen doorstaan. Ibrahima Cissé zal er vanavond niet bij zijn. Hij kreeg op de laatste training last van de rug en zit daarom niet in de kern.