Hierdoor kwam het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ bijna in het gedrang

Dit voorjaar komt ‘De Mol’ weer op het scherm. Het vijfde seizoen is intussen al helemaal ingeblikt en eerder raakte al bekend dat dat seizoen zich zal afspelen in Zuid-Afrika. Presentator Gilles De Coster moet wel toegeven dat er behoorlijk wat stress bij kwam kijken.

Na een succesvolle herstart in Argentinië reist het spannende programma ‘De Mol’ naar Zuid-Afrika voor een nieuw seizoen dat in februari op VIER te zien is. De opnames zijn al achter de rug. Volgens De Coster was het dit keer nog iets moeilijker voor de ploeg om incognito te werken.

“Vorig seizoen keken er elke week een miljoen mensen en die wisten dat we een nieuw seizoen zouden maken. Als mensen mij ergens zien rondlopen, zijn ze meer alert dan anders. We zijn dan ook niet vanuit Brussel naar Zuid-Afrika vertrokken, dat spreekt voor zich. “

Vlaanderen Vakantieland

Gilles De Coster moest er dus rekening mee houden dat achter elke hoek een Vlaming kon zitten. Drie keer moest de presentator van De Mol dezelfde smoes gebruiken: “Ik heb gezegd dat we een nieuw seizoen van Vlaanderen Vakantieland aan het opnemen waren. Het viel me op dat ze elke keer weer enthousiast reageerden: dat is een compliment voor Vlaanderen Vakantieland.” Dat de VRT dat reisprogramma in juni 2015 afgevoerde, kwam gelukkig niet bij de onwetende toeristen in kwestie op.

Verstoppertje op het vliegtuig

Toch kwam Gilles De Coster toevallig genoeg ook een bekende tegen. “We waren erg op onze hoede, tot mijn producer me op het vliegtuig attent maakte op iemand die vijf rijen achter ons zat: Rick de Leeuw, de Nederlandse presentator en schrijver die ik tweewekelijks te gast heb in mijn talkshow Kick-Off op Play Sports van Telenet. Ik denk niet dat Rick iets zou hebben verklapt, maar we hebben er toch alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat hij mij niet zou zien zitten. Dat is gelukt. Na de opnames heb ik hem wel ingelicht. We hebben erom gelachen, want dat soort situaties kun je gewoon niet uitsluiten.”

Voorzorgsmaatregelen

Uiteraard werd voor de kandidaten van ‘De Mol’ een scala aan voorzorgsmaatregelen uitgerold om hun deelname geheim te houden. Van richtlijnen voor het gebruik van smartphones en sociale media tot alibi’s voor hun afwezigheid. Gilles nam ook zelf zijn voorzorgen. “Ik moest mijn bankkaart activeren voor Zuid-Afrika en heb de bank ¬gevraagd de kaart te activeren voor Zuid-Afrika, Namibië, Nieuw-Zeeland en Canada. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.”

Nu is het aftellen naar de uitzending dit voorjaar. “We zijn met 44 camera’s naar daar gegaan. We hebben een kwart meer beeldmateriaal dan vorige keer, ik denk dat we een mooie reeks kunnen maken.”