Zo reageerde ex-K3 Kristel op de relatie van Marthe en Viktor

Kristel Verbeke (40) beleeft de levens van haar K3-meisjes als manager vanop de eerste rij. Toch moest ze even slikken toen Marthe De Pillecyn naar haar toekwam met het nieuws dat ze een relatie had met Viktor Verhulst. Dat vertelt Kristel deze week aan Dag Allemaal.

“Marthe is naar mij toe gekomen om te vragen hoe ze dat het best zou aanpakken. Ik heb haar uitgelegd dat het wel een en ander zou veroorzaken als ze naar buiten zouden stappen als koppel”, aldus Kristel in het interview met het weekblad.

Dat Viktor de zoon is van grote baas Gert Verhulst, maakte het natuurlijk extra special. De voormalige zwartharige-van-K3 had het duidelijk niet zien aankomen. “Laat ik het zo stellen: als de relatie van Marthe en Viktor de plot van een filmscenario was, had ik gezegd: dit is erover.”

Dat laatste zegt Kristel gelukkig met een lach. “Ach, als ik zie dat twee mensen echt verliefd zijn en het goed hebben samen, kan ik toch alleen maar blij zijn voor hen?”