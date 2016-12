Familie-actrice vertelt openhartig over haar ‘eerste keer’

In ‘Familie’ geeft Margot Hallemans (23) gestalte aan Hanne Van den Bossche, maar daarnaast trekt ze met de voorstelling ‘F*ck!’ langs Vlaamse scholen. Een stuk over seks, omdat ze het belangrijk vindt dat jongeren daarover praten.

Margot Hallemans tourt samen met ‘Amika’-acteur Ken Verdoodt langs Vlaamse scholen. In het theaterstuk spelen ze Lara en Nick, twee jongeren die op zoek zijn naar wat seks voor hen betekent.

In Dag Allemaal praat Margot deze week openhartig over hoe zij als puber met seksualiteit omging. “Ik was achttien toen ik voor het eerst met mijn toenmalig lief naar bed ging. We waren op dat moment al een halfjaar samen. Hij had al ervaring, maar heeft geduldig gewacht. Daar ben ik trots op, dat ik heb gewacht totdat ik er klaar voor was.”

Thuis kon Margot opvallend open over het onderwerp praten. “Mijn moeder en ik zijn daar heel open over. Hetzelfde weekend nog kreeg ik een telefoontje van mijn mama met de vraag ‘En, hoe was het?’.”

De actrice vindt het vooral belangrijk dat jongeren meer over seks praten. “Wij leerden op school een condoom aandoen en dat soort zaken. Het liefdevolle aspect kwam niet aan bod: hoe die eerste keer eruitziet, wat je kan verwachten, wat je moeten weten...” vertelt ze nog aan Dag Allemaal. Daar hoopt Margot nu met haar voorstelling verandering in te brengen.