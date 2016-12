Laurens ‘De Lau’ en Roos zijn helemaal klaar voor een volgende stap

‘De Lau’ (36) en Roos Vandekerckhove (33) zijn intussen al bijna drie jaar een koppel. Ze wonen samen in Los Angeles en onthullen deze week in Story dat ze stiekem al aan kinderen denken.

Het koppel, dat al een jaar verloofd is, heeft het in Story ook over hun huwelijksplannen. “Omdat Laurens het de laatste tijd heel druk had, hebben we nog geen tijd gehad om concrete plannen te maken”, legt Roos uit. “We weten wel al dat ons feest in België zal plaatsvinden, met al onze vrienden en familie erbij.”

Laurens en Roos zetten onlangs een grote stap door samen te verhuizen naar een eigen appartement in Los Angeles. In hun ruime appartement zijn naast twee badkamers ook twee slaapkamers aanwezig, bekent Roos in het blad. “Er is ruimte voor een kinderkamer. Dus ja, we beginnen stilaan aan een kindje te denken.”