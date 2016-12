Disney geeft eerste glimp vrij van 'Avatar'-pretpark

Disney heeft een video vrijgegeven waarin het blik achter de schermen geeft van de opbouw van het themapark Pandora. Dat nieuwe deel van Walt Disney World Resort in Florida is gebaseerd de film 'Avatar' van James Cameron uit 2009. Bezoekers worden er dankzij hologrammen, robotica en 3D-animatie helemaal ondergedompeld in de fantasiewereld van de Na’vi. Voorlopig zijn al twee attracties voorgesteld, de ene is een vliegsimulator en de andere laat je met bootjes door de adembenemende decors varen. Het nieuwe themapark opent de deuren in de zomer.