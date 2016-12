Albert Stuivenberg nieuwe coach van Genk

Albert Stuivenberg is de nieuwe trainer van KRC Genk. De 46-jarige Nederlander wordt vanmiddag om 11.30 uur voorgesteld in de Luminus Arena.

Stuivenberg was in zijn jeugdjaren aangesloten bij Feyenoord, daarna kwam hij terecht bij Haarlem en Telstar. Maar al op 26-jarige leeftijd maakte een ernstige blessure een einde aan zijn carrière. Als coach hield hij zich bij achtereenvolgens Feyenoord, RWDM en Al Jazira bezig met de jeugd. Vervolgens trad hij in dienst bij de KNVB als coach van de U17 en van Jong Oranje. Vanaf 2014 was hij assistent van Louis van Gaal bij Manchester United. Genk wordt zijn eerste club als hoofdtrainer.