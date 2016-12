Dit zijn de meest vrijgevige celebs van 2016

Een uitverkochte tournee, de lancering van haar sportcollectie Ivy Park, het succesalbum 'Lemonade' ... 2016 bracht voor Beyoncé heel wat geld in het laatje, maar volgens DoSomething.org gaf ze van alle celebrities ook het meeste weg aan goede doelen.

Beyoncé gaf in 2016 heel wat geld weg, onder andere aan de Black Lives Matter-beweging, voor de watercrisis in Flint Michigan en aan organisaties die zich inzetten voor meer gendergelijkheid. Daarmee is Queen B de meest vrijgevige ster van het jaar. Ze vroeg daarnaast ook aan haar fans om een som te doneren aan het goede doel bij de aankoop van tickets voor haar Formation-tour en was headliner op het Tidal-concert voor de Robin Hood Foundation die een einde wil maken aan de armoede in NYC.

De tweede plaats in de lijst van gulle gevers is volgens DoSomething.org weggelegd voor toneelregisseur Lin-Manuel Miranda. Taylor Swift, Demi Lovato en 'Divergent'-actrice Shailene Woodley vervolledigen de top vijf.

Dit is de volledige top 20:

1. Beyoncé

2. Lin-Manuel Miranda

3. Taylor Swift

4. Demi Lovato

5. Shailene Woodley

6. John Cena

7. Miley Cyrus

8. Lady Gaga

9. Zendaya

10. Jesse Williams

11. Gina Rodriguez

12. Chance the Rapper

13. Tyler Oakley

14. Serena Williams

15. Yara Shahidi

16. Justin Bieber

17. Shawn Mendes

18. Misha Collins

19. Nyle DiMarco

20. Aziz Ansari