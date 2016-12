Werd drugsverslaving George Michael fataal?

Op 25 december overleed de Britse popzanger George Michael op 53-jarige leeftijd in zijn huis in South Kensington. De zanger zou overleden zijn aan de gevolgen van hartfalen, maar volgens verschillende bronnen zou een drugsverslaving aan de basis gelegen hebben.

Volgens Gary Farrow, een bekende PR-expert en goede vriend van George Michael, had de zanger te makkelijk toegang tot drugs en is daar zijn carrière aan ten onder gegaan. Op het moment van zijn overlijden zou hij al een tijdje aan het vechten zijn geweest tegen een verslaving. Ondanks die problemen had hij volgens Farrow “nog zeker twee geweldige albums” kunnen uitbrengen voor zijn pensioen.

Eén van de laatste foto’s van George Michael Foto: Photo News

“Ik denk dat zijn vlotte toegang tot drugs de oorzaak van zijn problemen is geweest. Ik dacht dat George slim genoeg was om er niet mee te beginnen, maar eens de ziekte toeslaat is het moeilijk om je te verzetten”, vertelt Farrow aan de krant The Sun.

Uitzinnige feestjes

Volgens een andere bron in de Britse krant Mirror hield George Michael enkele weken voor zijn dood nog wilde feestjes met vrienden in zijn huis in Londen. De 53-jarige zanger, die vorig jaar nog een tijd verbleef in een Zwitserse ontwenningskliniek, ging door met feesten tot 8u ’s ochtends.

“George hield ervan vrienden uit te nodigen en dan liep het feest vaak door tot de volgende ochtend. Dat ging zo door tot aan zijn dood”, vertelt een bron aan Mirror. “Hij mocht dan in de 50 zijn, hij gaf veel jongere feesters het nakijken en de sfeer was altijd nogal hedonistisch.”

Heroïne

In The Telegraph getuigt een bron dat Michael in het ziekenhuis al eens behandeld was met een overdosis. Zijn hedonistische levensstijl had er volgens de krant voor gezorgd dat hij op het einde nog maar een schim van zichzelf was en de laatste jaren te kampen had met een zware heroïneverslaving.

“Hij is meerdere keren naar de spoed gemoeten. Hij gebruikte heroïne, het is een wonder dat hij nog zo oud is kunnen worden” vertelt de bron aan de krant. Een hartstilstand, de officiële doodsoorzaak die werd meegedeeld aan de pers, komt vaak voor bij heroïnegebruikers.

LEES OOK. Zanger George Michael overleden op 53-jarige leeftijd

LEES OOK. George Michael dood in bed gevonden door partner