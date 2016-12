Snelste dier ter wereld is aan het uitsterven, en dat is de schuld van de mens

De cheeta is aan het uitsterven. En de grote schuldige daarvoor is de mens. Dat blijkt uit een recente studie van de Zoological Society of London.

Er leven nog maar 7.100 cheeta's in het wild, zo staat in de studie. Dat aantal is veel kleiner dan aanvankelijk gedacht. Dat het niet goed ging met de cheeta, was al langer geweten. Het dier, dat het snelste landdier is ter wereld, had al een tijdje de status ‘kwetsbaar’ op de lijst van bedreigde diersoorten. Maar dat het er nog maar zo weinig zouden zijn, is een verrassing. Eind 19e eeuw waren er naar schatting nog 100.000 jachtluipaarden in het wild. De terugval van de populatie gebeurde dus vooral de afgelopen 100 jaar.

De auteurs van de studie pleiten ervoor om de status van de cheeta op de Rode Lijst van bedreigde dieren aan te passen van ‘kwetsbaar’ naar ‘bedreigd’, de op één na hoogste alarmfase.

Mens is voornaamste schuldige

De overgebleven cheeta’s leven vooral in Afrika. Meer dan de helft daarvan in zuidelijk Afrika. Een heel klein deel leeft ook in Iran. In bijvoorbeeld het Afrikaanse land Zimbabwe is het aantal jachtluipaarden op 16 jaar tijd met maar liefst 85 procent verminderd.

De oorzaak van die grote terugval ligt vooral bij de mens. Het leefgebied van de jachtluipaard wordt steeds kleiner doordat de mens erin infiltreert (bijvoorbeeld door het innemen van land voor landbouwgronden), terwijl de cheeta net een groot leefgebied nodig heeft.

Cheeta met een welp in Kenia Foto: lbo

Daarnaast worden ze vaak ook aangevallen door dorpsbewoners als de cheeta te dicht bij het dorp komt. Ze vinden ook steeds moeilijker voedsel, onder andere doordat bijvoorbeeld antilopes, traditioneel op het menu van de cheeta, ook door mensen worden gedood en gegeten. Bovendien bestaat er ook een illegale handel in welpen van cheeta’s of wordt hun huid en vacht illegaal verhandeld.

Genetisch verwantschap

Een andere oorzaak die los staat van de invloed van de mens, is dat er weinig genetische variatie is in de cheetapopulatie. Vermoed wordt dat de soort zo’n 10.000 jaar geleden bijna uitgestorven was, en dat er toen nog maar enkele jachtluipaarden op de hele wereld bestonden. Alle tegenwoordig levende cheeta’s stammen af van die paar jachtluipaarden. Door dat genetische verwantschap neemt inteelt toe en zijn cheeta’s ook kwetsbaar voor afwijkingen en ziektes als een gevolg daarvan.

De studie van de Zoological Society of London verscheen begin deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.