Chelsea-coach palmt Engelse journalisten in met record en... bier

Antonio Conte heeft in geen tijd de kritische, Engelse journalisten ingepalmd. Niet alleen met goed voetbal en een clubrecord van twaalf zeges op rij maar ook met bier.

Antonio Conte toverde sinds zijn komst deze zomer het Chelsea dat vorig seizoen op een gegeven ogenblik nog tegen de degradatie vocht om tot een fiere leider. De fiere koploper won op Boxing Day met 3-0 tegen Bournemouth. Eden Hazard maakte zijn 50e PL-doelpunt in de twaalfde opeenvolgende zege van The Blues.

“Het was zeker geen gemakkelijke zege vandaag”, reageerde de Italiaan. “Bournemouth deed alles om onze reeks te stoppen. Twaalf zeges op rij is niet makkelijk in deze competitie. Ik ben blij voor mijn spelers, want ze verdienen dit. Ze tonen fantastische focus, concentratie en instelling. Eden, Pedro en Willian hebben het uitstekend gedaan. Eden kende ik vooraf alleen als tegenstander. Omdat we tegen België speelden op het EK had ik hem heel vaak op tv gezien. Ik ben niet verbaasd over zijn talent, maar wel dat hij dat talent in functie van het team laat zien. Hij is een goeie gast en ik ben blij voor hem. Ik hou van zijn werk met de bal, maar vooral zonder de bal.”

Traktatie in plaatselijke pub

Maar ook naast het veld weet Conte te charmeren. De Engelse journalisten staan bekend om hun kritische aanpak maar waren al snel onder de indruk van zijn gedrevenheid (de Italiaan woont haast op de club) en zijn resultaten. Maar vorige week donderdag wist hij ze helemaal in te palmen.

Na zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Bournemouth nodigde hij immers een select groepje journalisten uit om in een plaatselijke pub een biertje te gaan drinken.

“Hij nodigde ons uit voor een pre-kerstdrink in de pub om de hoek”, vertelt John Southall van de BBC. “Hij trakteerde ons op een biertje en was zeer aangenaam gezelschap. Hij vertelde persoonlijk en open over zijn ervaringen bij Chelsea, op en naast het veld.”

Het absolute record van Arsenal, veertien zeges op rij in 2002, komt in zicht voor Chelsea. Als Conte daarin slaagt, mag hij ongetwijfeld een biertje terug verwachten...