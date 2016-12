Albert Stuivenberg: een nieuwe naam in de Belgische trainerswals

De trainerswals in het seizoen 2016-2017 in de hoogste voetbalklasse heeft met Albert Stuivenberg een opvallende, nieuwe naam gekregen. Racing Genk stelde dinsdag de Nederlander aan als opvolger van de maandag ontslagen Peter Maes.

Voor de 46-jarige Rotterdammer wordt Genk de eerste club waar hij als hoofdtrainer aan de slag gaat. In het seizoen 2000-2001 was Stuivenberg al in België, bij RWDM, aan de slag als hoofd opleidingen en assistent-coach. Dit was in het kader van een samenwerkingsverband tussen Feyenoord en RWDM.

Stuivenberg trainde verder nog jeugdelftallen van Feyenoord, Al-Jazira, het Nederlandse nationale team U17 en Jong Oranje (U23). Met het Nederlandse U17-team werd hij zowel in 2011 als in 2012 Europees kampioen. Tussen 2014 en 2016 was hij assistent-coach van Louis van Gaal bij Manchester United. Na het ontslag van Van Gaal na vorig seizoen, zat ook Stuivenberg zonder club. De Rotterdammer wordt na Johan Boskamp, Sef Vergoossen en Mario Been de vierde Nederlandse trainer in Genk.

Stuivenberg volgt Peter Maes op, die maandag door Racing Genk aan de deur gezet na een tegenvallend parcours in de competitie. De Limburgers staan pas negende, op negen punten van een plek in play-off 1. In de Croky Cup zit het wel nog in de halve finales (waarin het Oostende ontmoet), in de Europa League werd Europees overwinterd en nemen de Limburgers het in de zestiende finales op tegen het Roemeense Astra Giurgiu.

Dinsdagavond (18u00) ontvangt Genk nog AA Gent op de 21e speeldag van de Jupiler Pro League. Dat gebeurt nog onder de hoede van assistent Rudi Cossey.

De trainerswals in het seizoen 2016-2017 in de hoogste voetbalklasse:

. 29 augustus 2016: KV Kortrijk stelt Bart Van Lancker aan als hoofdcoach omdat Karim Belhocine niet over de vereiste Pro Licence beschikt.

. 6 september 2016: Standard ontslaat Yannick Ferrera na vijf speeldagen en vervangt hem door de Serviër Aleksandar Jankovic, die overkomt van KV Mechelen. Ferrera coachte de Luikenaars precies een jaar. Jankovic trainde Malinwa sinds mei 2014.

. 11 september 2016: Bij KV Mechelen volgt Yannick Ferrera de naar Standard vertrokken Aleksandar Jankovic op. Ferrera bereikt met Malinwa een akkoord omtrent een overeenkomst tot juni 2018.

. 13 september 2016: Rode lantaarn Westerlo zet Bob Peeters na een één op achttien en vijf nederlagen op rij aan de deur.

. 14 september 2016: Een dag na het ontslag van Bob Peeters stelt Westerlo Jacky Mathijssen aan als nieuwe coach.

. 26 oktober 2016:Georges Leekens moet na het 1-2 verlies tegen Oostende opstappen bij Lokeren. De Waaslanders verloren al acht keer in veertien competitiematchen. Beloftencoach Arnar Vidarsson neemt ad interim over van Leekens, die sinds oktober 2015 trainer was op Daknam.

. 28 oktober 2016: Waasland-Beveren ontslaat Stijn Vreven daags na het scoreloos gelijkspel in eigen huis tegen Moeskroen. Na twaalf speeldagen staat Waasland-Beveren pas op de op twee na laatste plaats in de Jupiler Pro League.

. 28 oktober 2016:Runar Kristinsson volgt Georges Leekens op bij Sporting Lokeren. De IJslander ondertekent op Daknam een overeenkomst tot het einde van het seizoen met optie voor nog een seizoen.

. 7 november 2016: Cedomir Janevski volgt Stijn Vreven op als trainer van Waasland-Beveren. De 55-jarige Macedoniër tekent een contract tot het einde van het seizoen, met optie op een bijkomend seizoen.

. 5 december 2016: Excel Moeskroen stuurt Glen De Boeck de laan uit, twee dagen na de met 1-0 verloren partij op Sint-Truiden. De club staat na 17 speeldagen met 11 punten op een met Westerlo gedeelde laatste plaats.

. 6 december 2016: Een dag na het ontslag van Glen De Boeck stelt Moeskroen met Mircea Rednic al meteen een nieuwe coach aan. De voormalige T1 van onder meer Standard en AA Gent tekent een contract tot het einde van het seizoen.

. 26 december 2016: KRC Genk ontslaat coach Peter Maes. De Limburger stond in totaal 81 wedstrijden aan het roer bij de club, maar betaalt het gelag voor de teleurstellende competitieresultaten. Assistent Rudi Cossey neemt voorlopig over.

. 27 december 2016: Een dag na het ontslag van Peter Maes stelt KRC Genk de Nederlander Albert Stuivenberg aan als nieuwe coach. Stuivenberg tekent een contract van onbepaalde duur in de Luminus Arena.