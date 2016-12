"De trend voor 2017? Op vakantie gaan tien kilometer van huis"

Volgens James Mennekens, voormalig CEO van Center Parks Europe en reisexpert, kiezen we in 2017 massaal voor vakantie in eigen land, of toch in elk geval dichtbij huis. "Er even tussenuit via Airbnb in een naburig dorp, in een glampingtent in de buurt of in een blokhut in het bos op enkele kilometers van je huis", klinkt het.

Wie in 2017 vakantie wil nemen, zal daarom niet meteen voor een vliegreis opteren. Althans dat is de mening van James Mennekens die daarvoor een beroep doet op zijn jarenlange ervaring in de toeristische sector. Hij ziet vijf redenen waarom we steeds vaker kiezen voor een vakantie dichtbij huis.

1. Geen stress tijdens je vakantie

“Burn-outs, werkdruk, een overvolle agenda, … Minstens één keer per jaar willen we de knop even afzetten en maken we onze koffers klaar voor een verre, exotische trip. Maar traditionele vakanties bezorgen ons tegenwoordig vooral extra stress. Te beginnen met de voorbereidingen”, zegt Mennekens. “We hebben nood aan eenvoudige vakanties. Wat is eenvoudiger dan dichtbij huis? Zelfs als je iets vergeten bent, kan je nog vlug naar huis rijden.”

2. Onze kinderen doen het al

“Onze kinderen trekken elke zomer met de jeugdbeweging op kamp, in een wei vlakbij. Ze leven een week buiten in de natuur en ze komen naar huis met de beste verhalen en herinneringen”, zegt hij. “Dat bewijst dat vakantie niet ver of complex hoeft te zijn. Eén week in een luxetent vlakbij huis of een B&B op amper 20 kilometer is echt voldoende om de batterijen opnieuw op te laden.”

3. Geen drie keer, maar tien keer per jaar

“Een eenvoudige vakantie, dichtbij huis en zonder stress, zal in veel gevallen een stuk minder prijzig zijn. Ergens in de buurt logeren via Airbnb kost uiteraard ook geld, maar er komen amper autokosten aan te pas, laat staan dure vliegtuigtickets. Zo kan je geen drie keer, maar tien keer per jaar op vakantie gaan.”

4. De trend sluimert al langer

“We kijken vandaag massaal naar televisieprogramma’s zoals 'Het Huis', waar BV's tot rust komen. Niet in Italië of Zuid-Afrika, maar ergens te velde in Vlaanderen. Alles gebeurt buiten, liefst in een boomhut met prachtig vergezicht. Daarvoor hoef je echt geen verre oorden op te zoeken”, vertelt de voormalige CEO van Center Parcs Europe.

5. Vrienden en familie altijd in de buurt

“Doorheen het jaar klagen we dat we te weinig tijd hebben voor vrienden en familie. Dan gaan we op vakantie en moeten we ze weer missen. Bij een vakantie vlakbij huis kunnen vrienden, familie of kennissen zonder probleem langskomen wanneer ze willen. Simpel, maar je wordt er veel gelukkiger van”, besluit Mennekens.