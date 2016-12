Stuivenberg: “Het was al snel duidelijk dat Genk en ikzelf dezelfde voetbaltaal spreken”

Na het ontslag van Peter Maes maandag hebben de verantwoordelijke(n) van KRC Genk er geen gras er over laten groeien. Slechts één dag later werd de in ons land vrij onbekende Albert Stuivenberg als nieuwe coach voorgesteld. Voor de 46-jarige Nederlander is dit meteen zijn eerste opdracht als hoofdcoach. “Ik zal mijn functie opnemen op 1 januari 2017, tot dan zal ik mij vooral informeren en voorbereiden op mijn taak”, kijkt Stuivenberg enthousiast vooruit.

De nieuwe trainer van Genk moest op negentienjarige leeftijd zijn profcarrière stopzetten wegens een zware blessure. Maar dat betekent niet dat hij zonder referenties komt naar Genk komt. Stuivenberg werd in 1992 jeugdtrainer bij Feyenoord waar hij zich in tien jaar opwerkte tot hoofd jeugdopleidingen. In die periode kwam hij in het kader van een samenwerkingsverband voor één jaar naar RWDM waar hij samenwerkte met Ariel Jacobs. Nadien werd hij ingelijfd bij de Nederlandse voetbalbond waar hij met de min 17-jarigen tweemaal op rij de Europese titel binnenhaalde. Via de Nederlandse bond kwam Stuivenberg in contact met Louis van Gaal, die hij kon overtuigen om hem aan te stellen als assistent-coach bij Manchester United.

Tijdens de persvoorstelling kwam Stuivenberg al snel op dreef. “Ik ben trots en dankbaar voor de kans die KRC Genk mij geeft. Dit team is een traditieclub die het accent legt op de jeugd en dat bekoort mij. Ik besef ook dat de club haar nek uitsteekt met mijn aanstelling, maar bij de besprekingen stelde ik vast dat wij dezelde voetbaltaal spreken. Bovendien ben ik een teamspeler. Uiteraard staat of valt veel met resultaten, maar ik hecht veel belang aan de manier hoe die resultaten bereikt worden. Bovendien trekt de DNA van de club mij aan. Zoals de club werk ik ook graag met jonge spelers, aangevuld met binnen- en/of buitenlands talent.”

“Ik wil een herkenbaar voetbal spelen”, vervolgde Stuivenberg. “Voor mij betekent dat dat we zowel verdedigend als aanvallend dominant spelen. En dat moeten we het team aanleren. Ik ben, na het bekijken van een aantal Europese- en nationale wedstrijden, overtuigd dat dit team nog in staat is om PO1 te halen. Maar daarvoor moeten wij een balans in het team bereiken. Dat zal nodig zijn want op korte termijn zijn er nog veel wedstrijden af te werken op drie verschillende terreinen. Dat zal een grote uitdaging worden. Over mijn sportieve staf kan ik kort zijn. Ik breng niemand mee. De huidige staf blijft voorlopig dezelfde. Net als de spelers zal ik ook hen evalueren tijdens de winterstage.”

“Wat de onmiddellijke toekomst betreft: ik ontmoet vandaag nog de spelersgroep, maar daarna ga ik vanuit de tribune de ploeg bekijken. Mijn opdracht begint vanaf de winterstage in Spanje. Het is normaal dat ik bij eventuele transfers wel betrokken partij ben, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij technisch directeur Dimitri De Condé. Ik heb alleszins nog geen ‘lijstje’ van nieuwe spelers klaar. Ik richt mij voorlopig op de huidige selectie.”