Kim Clijsters deelt kiekje van borstvoeding op Twitter

Ex-tennisster Kim Clijsters heeft dinsdagmiddag een intiem kiekje gedeeld via Twitter. Daarop is te zien hoe ze haar zoontje Blake borstvoeding geeft. “Precious moments”, schrijft de 33-jarige mama erbij.

Op de linkerhelft van de foto zien we Blake drinken bij zijn bekende mama. Op de rechterhelft is de baby klaar en duidelijk tevreden, want hij glimlacht breed. De jongen werd eind oktober geboren en is het derde kindje voor Kim Clijsters en haar man Brian Lynch. Samen hebben ze al een dochter en een zoon: Jada en Jack.

Het is niet de eerste keer dat de voormalige sportvrouw een teder kiekje deelt. Net na de geboorte van Blake toonde ze een foto waarop zijn grote broer en zus de kleine Blake vertroetelen.