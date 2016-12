Gent mist sterkhouder door Afrika Cup, Oostende moet keeper afstaan

Heel wat Belgische clubs moeten spelers missen omwille van de Afrika Cup. Kalifa Coulibaly, aanvaller bij AA Gent, is opgeroepen voor de nationale ploeg van Mali. Ook Ovono (KV Oostende), Hanni (Anderlecht), Belfodil (Standard), Saadi (Kortrijk), Kage (Kortrijk) en Kudimbana (Antwerp) moeten zich melden bij hun land voor de Afrika Cup.

Kopzorgen voor Hein Vanhaezebrouck: nu Coulibaly is opgeroepen voor het Malinees nationaal elftal in de Afrika Cup heeft Gent nog maar één diepe spits, Perbet. De andere aanvaller in de kern, Emir Kujovic, past niet meer in de plannen van Gent na de winter.

De bondscoach van Gabon, José Antonio Camacho, heeft dinsdag de lijst van 23 spelers bekendgemaakt, waarmee hij de Afrika Cup (14 januari-5 februari 2017) in eigen land zal aanvatten.

KV Oostende-doelman Didier Ovono krijgt onder meer Borussia Dortmund-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang en Juventus-middenvelder Mario Lemina mee als ploegmakker. Gastland Gabon is ingedeeld in groep A met Burkina Faso, Guinea-Bissau en het Kameroen van bondscoach Hugo Broos.

Deze Belgen zijn geselecteerd voor de Afrika Cup:

Algerije

Belfodil (Standard)

Hanni (Anderlecht)

DR Congo

Kudimbana (Antwerp)

Kage (Kortrijk)

Gabon

Ovono (KV Oostende)

Ghana

Acheampong (Anderlecht), al is hij nog niet zeker van een definitieve selectie. Hij vertrok wel richting Ghana, waar hij met de Black Stars zal deelnemen aan een oefenkamp.

Kameroen

Siani (KV Oostende)

Fai (Standard)

Senegal

Kara (Anderlecht)

Tunesie

Hamdi Harbaoui (Anderlecht)