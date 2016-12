Na ontslag bij Waasland-Beveren: Henkinet vindt nieuwe club

Laurent Henkinet heeft een nieuwe club gevonden. Tot het einde van het seizoen verdedigt hij de kleuren van tweedeklasser OH Leuven. Dat laat het team weten op hun website. De 24-jarige doelman werd ontslagen bij Waasland-Beveren nadat bleek dat hij gegokt had.

Bij OH Leuven concurreert Henkinet met Nick Gillekens. Henkinet kwam in het oog van de storm terecht nadat bleek dat hij had gegokt. Naast Henkinet kwamen ook Olivier Deschacht, Knowledge Musona en Tuur Dierckx in opspraak omdat ze gewed zouden hebben op sportwedstrijden, maar enkel de doelman werd ontslagen. Achteraf haalde hij uit naar zijn ex-ploeg: “Zo’n ‘gokaffaire’ is een goede manier om de salariskosten te drukken als je vier doelmannen hebt.”

Na opgepikt te zijn bij derdeklasser Tongeren, maakte Laurent Henkinet in november 2010 zijn debuut in eerste klasse bij STVV. Na een goed seizoen en ondanks een zware meniscusblessure pikte Standard de geboren Luikenaar op het einde van dat seizoen op. Op Sclessin kon hij echter nooit doorbreken, ondanks uitleenbeurten aan Dessel en opnieuw STVV.

Via KV Kortrijk belandde hij vorig seizoen op de Freethiel bij Waasland-Beveren. Daar werd de doelman in het begin van dit seizoen ontslagen nadat bekendraakte dat hij had gegokt op een wedstrijd waarin hij zelf stond opgesteld, een zware contractuele fout.