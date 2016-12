Italiaanse topclub wil Charly Musonda huren

Charly Musonda zat op Boxing Day bij Chelsea nog broederlijk naast de geschorste Diego Costa in de tribune, de kans dat de jonge Belg na Nieuwjaar nog op Stamford Bridge te zien zal zijn oogt klein. In Italië liggen ze alvast op vinkenslag.

Charly Musonda traint opnieuw mee bij de Londense club nadat zijn uitleenbeurt aan Real Betis voortijdig werd afgebroken. Na een aanslepende knieblessure en een reeks slappe prestaties was zijn aanwezigheid niet langer gewenst in Zuid-Spanje.

Chelsea probeert hem in januari wellicht aan een andere ploeg uit te lenen. Er is alvast van concrete interesse van AS Roma. De Italianen zouden in de 20-jarige winger een (tijdelijke) perfecte vervanger zien voor Mohamed Salah, die naar de Africa Cup trekt. Chelsea wil de belofte echter enkel uitlenen aan een club waar hij voldoende speelgelegenheid kan krijgen. Bij AS Roma, de huidige nummer twee in Italië, is de concurrentie echter bikkelhard. Hij zou er met Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen wel twee ervaren landgenoten aan zijn zijde vinden.

Musonda speelde nog geen enkele minuut in het A-efltal van Chelsea. Halfweg vorig seizoen werd hij met succes uitgeleend aan het Spaanse Betis waar hij 16 wedstrijden speelde en vaak indruk maakte. Dit seizoen liep het minder vlot met slechts 8 korte invalbeurten...