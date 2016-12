Anthony Knockaert brengt emotioneel eerbetoon na doelpunt

Anthony Knockaert verliet vorig jaar Standard na amper zes maanden en trok naar de Engelse tweedeklasser Brighton & Hove Albion. Brighton won vandaag met 3-0 van QPR en wordt daarmee de nieuwe leider in de Championship. Knockaert scoorde de 3-0 en bracht een emotioneel eerbetoon aan zijn overleden vader.

"Het was mijn eerste doelpunt in Brighton sinds mijn vader overleed op 3 november", liet Knockaert weten. "Het was een mooie gelegenheid om te tonen hoeveel ik van hem hou en dat ik gelukkig ben."



Voor de begrafenis zakte al een deel van zijn ploegmaats af naar Frankrijk, een gebaar dat Knockaert kon appreciëren:



Coming all the way through from England it's just unbelievable from them , and my dad had the best tribute ever ?? he's so proud of you ???? pic.twitter.com/butkGTdsw7