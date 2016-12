Twittermeisje wil terug naar Aleppo

De 7-jarige Bana twitterde lange tijd vanuit ‘de hel van Aleppo’. Recent werd het meisje samen met haar moeder geëvacueerd uit de stad. Bana beantwoordde deze week vragen op Facebook van mensen uit onder andere Brazilië, India, Mexico, Marokko, Colombia en de VS.

“Ik wil graag snel weer naar school gaan,” aldus Bana (7) over haar grootste wens op dit moment. “En natuurlijk wil ik ook weer terug naar Aleppo, wanneer de oorlog helemaal voorbij is. Op de vraag wat ze later graag wil worden, antwoordde het meisje: leerkracht, schrijfster en vredestichter. Ze zou graag bijdragen tot vrede op aarde.

Bana en haar moeder bevinden zich momenteel in Turkije en ze voelt zich daar naar eigen zeggen veilig. De situatie in haar thuisstad Aleppo houdt haar echter nog erg bezig. Ze mist de stad, geeft ze toe. Ze hoopt dat de vele getroffen burgers in Aleppo geholpen zullen worden.

De 7-jarige Bana heeft zelf ook vrienden verloren tijdens de oorlog, vertelde ze op Facebook. Als afleiding voor alle oorlogsgruwel leest ze stripverhalen of vertelt haar moeder verhaaltjes, bij voorkeur “als er dieren in voorkomen.”

Boodschap voor het Westen

Ze heeft ook een niet mis te verstane boodschap voor het Westen: “De mensen uit Aleppo hebben onze hulp nodig. We moeten ons samen inzetten om hen te helpen.” De “mensen uit de regering” doen hun taak volgens Bana namelijk niet en laten het volk in de steek.