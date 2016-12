2016, het jaar waarin de zekerheden sneuvelden

Hoe zal de geschiedenis terugkijken op 2016? Het gevoel dat velen op het einde van het jaar overhouden, is dat er dit jaar meer dan genoeg momenten waren waarop geschiedenis geschreven is. De naschokken zijn dan weer voor 2017, en het zal nog veel langer duren voor de ware impact gekend is. Maar dat er afgelopen jaar een pak zekerheden en evidenties aan het wankelen zijn gegaan, dat staat buiten kijf. Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe kiest vijf momenten om op terug te kijken.

1. Aanslagen, overal, en dus ook hier

Je moest geen genie zijn om te voorspellen dat Brussel ooit wel eens het doelwit van een aanslag kon worden. Een hoge concentratie internationale instellingen, een geradicaliseerde minderheid die haar zonen naar Syrië stuurt, een Europese hoofdstad zoals er wel meer op de terreurlijstjes prijken. Maar weten dat het kan gebeuren, is nog iets anders dan het ook zien gebeuren. 22 maart, metrostation Maalbeek en Zaventem. Ze staan intussen op de lange lijst rouwplekken die over heel Europa verspreid zijn.

Bij de aanslagen in Brussel vielen er 32 doden en 324 gewonden. Foto: BELGAIMAGE

2. EU, niet langer Hotel California

“You can check out anytime you want, but you can never leave.” De songtekst leek lang een baseline van de Europese Unie. Meer dan één lidstaat houdt ‘Brussel’ op een veilige afstand, met de Britten traditioneel als meest onwillige liefhebbers van het Europese project. Maar vertrekken? Nee, dat was geen optie.

Tot de Britse kiezers er in het referendum in juni anders over beslisten. Sindsdien zijn hele opiniepagina’s volgeschreven over post truth politics, populisme, balorige kiezers en politieke vervreemding. Terwijl niemand echt kan zeggen hoe het afloopt.

De peilingen lieten het anders uitschijnen, toch kwam het in juni wel degelijk tot een Brexit. Foto: AFP

3. Politiek 2016, de slechte sequel van 2015

De wereld lijkt dan wel in brand te staan, in de Wetstraat ging men gewoon door op het elan van vorig jaar. Het kibbelkabinet deed zijn naam weer alle eer aan. Meerwaardebelasting, de asielpolitiek van Theo Francken, de begroting, de fiscale hervormingen … het zijn niet langer zozeer dossiers, maar uitgelezen kansen voor nog maar eens een rondje schaduwboksen.

Het dieptepunt? De snelheid waarmee zelfs na de aanslagen het elkaar vliegen afvangen herbegon. België moet zowat het enige land ter wereld zijn waar we er zelfs niet in slagen een gezamenlijk rouwmoment in te lassen.

Rondjes schaduwboksen: het lijkt de favoriete bezigheid van het kibbelkabinet. Foto: Photo News

4. Bladgoud in het Witte Huis

De peilingen zagen het niet, de commentatoren zagen het niet, Hillary Clinton zag het niet. Maar op 8 november mocht Donald Trump zichpresident electnoemen. Na een campagne vol schandalen, scabreuze opmerkingen, regelrechte leugens, vermoedens van Russische inmenging en veel vage beloftes die Amerika weer groot moeten maken, triomfeerde The Donald. Sindsdien zit iedereen zich af te vragen wat de komende vier jaar zullen brengen. Eén zekerheid: er zijn geen zekerheden meer.

Niemand hield het voor mogelijk. Toch werd Donald Trump op 8 november verkozen tot de nieuwe president van de Verenigde Staten. Foto: AP

5. Lichtpuntjes: de kracht van mensen

Van jaaroverzichten word je dit jaar niet vrolijk. Maar niet alles is kommer en kwel. De wereld mag dan wel een gevaarlijker plek lijken, er zijn nog altijd vele mensen die elke dag het verschil proberen te maken. Die de handen uit de mouwen steken, in plaats van de toekomst gewoon te ondergaan.

Geen oproep was krachtiger dan die van Mohammed El Bachiri, die in de aanslagen van 22 maart zijn vrouw verloor en daar een boodschap van liefde uit puurde. En zo het jaar toch weer een beetje hoopvol afsloot.