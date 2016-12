Wat is er aan de hand met Coulibaly?

Opvallende afwezige op het scheidsrechterblad bij de wedstrijd Genk - Gent: Kalifa Coulibaly. De Malinese sterkhouder van AA Gent staat niet in de basis, maar zit ook niet op de bank.

Vooraf was er niks verteld over de afwezigheid van de Gentse sterkhouder. Onze redacteur ter plaatse vernam wel dat de spits geen deel uitmaakte van de spelersgroep die vanochtend al op afzondering ging in Hasselt.

Eerder vandaag raakte bekend dat Kalifa Coulibaly onverwacht werd opgeroepen voor de Afrika Cup. Tot nu toe had hij nauwelijks gespeeld voor zijn thuisland Mali.