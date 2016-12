Carlos Tevez slachtoffer van inbraak tijdens huwelijksfeest

Dieven hebben ingebroken in de woning van Carlos Tevez in Buenos Aires. Ze profiteerden van de afwezigheid van de Argentijnse voetballer, die in Uruguay verbleef om zijn huwelijk te vieren.

Wat de dieven precies hebben buitgemaakt, werd dinsdag niet bekendgemaakt door de politie. De voormalige speler van Manchester City/United en Juventus heeft immers nog geen klacht ingediend.

De spits van Boca Juniors stapte vorige week donderdag in het huwelijksbootje met de moeder van zijn drie kinderen. Het koppel trok nadien met de meer dan 200 genodigden voor drie dagen naar Carmelo in Uruguay. Toen Tevez zondag terugkeerde naar zijn woning in Buenos Aires ontdekte hij dat hij inbrekers over de vloer had gehad.

De 32-jarige Tevez zou deze week zijn transfer naar Sjanghai Shenhua afronden. De Chinese club heeft hem een jaarsalaris van 40 miljoen dollar (38,24 miljoen euro) aangeboden om Boca Juniors te verlaten. Bij die club, waar hij in 2015 terugkeerde, lanceerde hij zijn carrière.