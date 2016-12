Nieuwe keeper Gent ziet vanuit tribune hoe Rinne opnieuw flatert

De Kroatische doelman Lovre Kalinic is nog niet officieel voorgesteld als nieuwe doelman van AA Gent, maar de man van drie miljoen zit wel in de tribune tegen Racing Genk. En voor het geval dat De Witte en Louwagie nog twijfelen of ze dat geld moeten neertellen, ging de huidige doelman Jacob Rinne nog eens flagrant in de fout.