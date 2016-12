Mignolet krijgt weer storm over zich heen bij tegendoelpunt

Liverpool-keeper Simon Mignolet krijgt weer een storm van (Twitter-)kritiek over zich heen nadat hij een tegendoelpunt moest slikken van Stoke City.

De Rode Duivel zag na twaalf minuten een voorzet vanop de linkerflank komen. Stoke-aanvaller Jonathan Walters kwam voor zijn verdediger en kopte in de korte hoek binnen. Op het eerste zicht onhoudbaar, maar velen stelden zich de vraag of Mignolet wel goed opgesteld stond. Moest onze landgenoot de korte hoek niet beter afdekken?

Oordeel zelf:

"Jonathan Walters Goal- Liverpool vs Stoke City 0-1(Premier League) HD" : https://t.co/pom50Ynl1b via @YouTube — Goals Football (@GoalsFootball1) December 27, 2016

Flater of niet, Mignolet verrichte in de eerste helft ook enkele knappe reddingen. Toen het nog 0-0 stond was hij al goed tussengekomen bij een voorzet van diezelfde Walters. Na 20 minuten voorkwam hij liggend nog een schijnbaar gemaakt doelpunt van Joe Allen.

Zijn ploegmaats zetten Mignolet daarna uit de wind. Nog voor de rust stond Liverpool 2-1 voor na doelpunten van Llalana en Firmino.

Mignolet ligt al een heel seizoen onder vuur. Hij verloor zijn plaats aan de Duitser Karius, maar krijgt sinds enkele wedstrijden opnieuw het vertrouwen van trainer Klopp.