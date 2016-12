Marleen Merckx openhartig in Het Huis: “Mijn moeder en ik botsten gewoon heel erg met elkaar”

Interviews geeft ze zelden, “Simonneke uit Thuis”. Toch was actrice Marleen Merckx bijzonder openhartig tegen Eric Goens in deze aflevering van Het Huis over de moeilijke relatie met haar moeder.

Haar vader stierf toen ze vijf jaar oud was, het was de relatie met haar moeder die haar jeugd nog moeilijker maakte. Marleen was één van vier kinderen thuis. “Ik was diegene die het meest rebelleerde. Ik ben thuis weggelopen op mijn achttiende, omdat ik dacht “het is hier niet fijn”. Zo ben ik een jaar niet meer teruggekomen. Mijn moeder vroeg daar ook niet om.”

Er zijn heel veel dingen, die ze ook pas later begreep over haar relatie met haar mama, beseft ze nu. “Ik denk dat kinderen in het algemeen nood hebben aan affectie. Als je dan iets ouder bent en ook beseft dat je dat niet gekregen hebt, terwijl je er toch je best voor doet... Dat is hard.”

Toen haar moeder borstkanker kreeg, bezocht Marleen haar elke week, maar iets uitpraten dat hebben ze nooit gedaan. “Er was eigenlijk niets uit te praten. We hadden geen ruzie om iets specifieks. We botsen gewoon heel erg met elkaar, over veel dingen heel andere opvattingen. Ik wist dat ik van mijn moeder niet zou krijgen wat ik verlangde.”