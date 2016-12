Denk de doelpunten van Lukasz Teodorczyk (26) weg en Anderlecht telt tien punten minder en overwintert niet Europees. Paars-wit is erg afhankelijk van zijn Poolse spits, zo bleek nog maar eens in Charleroi. Qua impact is hij de belangrijkste speler in onze competitie.

Ja, onze denkoefening is surrealistisch. Neem Vossen weg bij Club of Coulibaly bij Gent en het klassement ziet er ook anders uit. Toch is niemand in België zo resultaatbepalend als Lukasz Teodorczyk.