Leon Bailey zinspeelt op vertrek bij Genk

Leon Baileywas in goede doen tegen AA Gent, onder meer met een knappe assist voor Pozuelo bij de 1-0. Maar wat hij na de match zei, zal de fans minder plezieren.

Het Jamaicaanse supertalent gaf een opvallend interview voor de camera’s van Belgacom 11. “Je wuifde naar de fans”, vroeg de journalist, “dat betekent toch niet dat je vertrekt?”

Het antwoord was niet wat de Genk-supporters hoopten. “Op dit moment weet ik het nog niet, we moeten het nog bekijken met de club. Ik wil doen wat het beste is voor mijn carrière. Ik heb me eerst gefocust op deze matchen, nu wil ik het bekijken.”

Afscheid van Ndidi

Wilfred Ndidi speelde alvast zeker zijn laatste wedstrijd voor Genk. De Nigeriaanse middenvelder trekt zoals al langer bekend was naar de Engelse kampioen Leicester City. “Ik ben toch een beetje emotioneel”, verwees hij na de wedstrijd in één adem ook naar het ontslag van Peter Maes. “Ik wil hem echt bedanken, want hij heeft mij tot de speler gemaakt die ik nu ben.”