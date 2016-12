Coach Juande Ramos verlaat Malaga

Juande Ramos is niet langer de coach van Malaga. Beide partijen zetten dinsdag een punt achter de samenwerking, zo laat de club uit de Primera Division weten.

De 62-jarige Ramos ondertekende eind mei van dit jaar een driejarig contract. In het seizoen 2003-2004 was de Spanjaard al eens trainer van Malaga. Hij leidde de ploeg toen naar een tiende plaats in de Primera Division. Nadien ging Ramos aan de slag bij onder meer FC Sevilla, Tottenham Hotspur, Real Madrid, CSKA Moskou en Dnjepr Dnjepropetrovsk. Zijn grootste successen boekte hij met FC Sevilla door in 2006 en 2007 de toenmalige UEFA Cup te winnen. Met die club pakte hij in 2007 ook de Spaanse beker, een jaar later volgde met Tottenham de League Cup. Met Dnjepr werd hij in 2014 vicekampioen in Oekraïne.

Malaga staat na 16 speeldagen met 21 punten op de elfde plaats in de Primera Division. Vorige week werd het uit het Spaanse bekertoernooi gekegeld door tweedeklasser Córdoba.