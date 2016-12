Dit zijn de duizelingwekkende vermogens van de rijkste parlementsleden die zetelen in het Amerikaanse Congres

Dat er veel geld rondgaat in de Amerikaanse politiek is al lang geen geheim meer. Dat bleek nog maar eens tijdens de voorbije presidentsverkiezingen, waarbij zowel Donald Trump als Hillary Clinton ettelijke miljoenen dollars aan donaties ontvingen van allerhande sponsoren. Dat bleken meer dan eens leden van het Congres. Maar wie zijn nu eigenlijk de rijkste Amerikaanse parlementsleden? Op basis van cijfers van het Center for Responsive Politics blijkt dat er in de top 100 61 Republikeinse parlementsleden staan, 38 Democraten en één lid dat zetelt als onafhankelijke. In de top tien staan dan weer zes Democraten en vier Republikeinen. Texas is met elf parlementsleden het best vertegenwoordigd in de top 100, gevolgd door Californië met negen. Wat volgt zijn de 10 rijkste Amerikaanse parlementsleden en hun persoonlijke vermogens in 2014.