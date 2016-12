Balette mag de vreemde wissels van Vanhaezebrouck komen uitleggen

Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck had voor de wedstrijd verrast door aan te kondigen dat hij niet met de pers zou praten voor en na de wedstrijd tegen Genk. Hij stuurde zijn assistent Peter Balette. Die mocht zo de opvallende wissels van zijn hoofdtrainer komen uitleggen.

Balette kon weinig positiefs vertellen na de 2-0 nederlaag. “Het eerste kwartier was goed. Wat daarna kwam was niet goed genoeg. We hebben te weinig offensieve kwaliteit getoond, en achterin fouten gemaakt, dan moet je achteraf niet klagen.”

De assistent kreeg ook de nieuwe flater van doelman Jacob Rinne voor de voeten geworpen. “Het is moeilijk om als assistent te zeggen wie fouten maakt. Maar na de interventie van Rinne waren er anderen die nog de kans hadden om het gevaar ongedaan te maken.”

“In de tweede helft hebben we balbezit gehad, maar dat moet je kunnen omzetten in doelkansen, en daarin zijn we niet geslaagd.”

En dan waren er nog de wissels. Esiti werd een minuut voor de rust pijnlijk naar de kant gehaald. Kort na de rust voerde hij een dubbele wissel door. Maar terwijl ervaren spelers als Taravel en Schoofs op de bank moesten blijven zitten, waren het de tieners Louis Verstraete en Thibault de Smet die mochten opdraven. “Het was hard voor Esiti”, erkende Balette. “Maar wat ik over die beslissing op de bank tegen de coach heb gezegd, ga ik hier niet vertellen. En ik sta voor 100 procent achter de trainer in die beslissing.”

“De Smet en Verstraete zijn zich op dit moment aan het profileren. Het is een goed signaal naar de andere jongens dat ook nieuwe talenten speelkansen krijgen.”